В "Динамо" поставили точку в истории с трансфером Тюкавина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что у нападающего Константина Тюкавина не было реальных предпосылок для смены клуба.

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров вновь прокомментировал слухи о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".

"Тема закрыта. Константин — воспитанник "Динамо" с набора, он настоящий динамовец, не в первом поколении. Его профессиональный контракт не раз продлевался и действует еще четыре года. Не имеет смысла постоянно спрашивать и комментировать одно и то же. Мы решение приняли сразу после того, как поступило предложение", — заявил Пивоваров.

Гендиректор также опроверг информацию о том, что сам футболист якобы был заинтересован в переходе.

"Я этого не чувствовал. Мы постоянно общаемся, отношения доверительные. Мы это обсуждали — как до принятия решения, так и после. Никаких реальных предпосылок для перехода нет, есть только вбросы, которые активно разгоняются одной из сторон", — добавил руководитель "Динамо".

Пивоваров отметил, что большинство появляющихся в информационном поле "инсайдов" не подтверждается официальными источниками. По его словам, обсуждать публикации в социальных сетях клуб не намерен, а любые комментарии по этой теме должны основываться исключительно на фактах.