В "Динамо" поставили точку в истории с трансфером Тюкавина

В "Динамо" поставили точку в истории с переходом Тюкавина в "Зенит"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что у нападающего Константина Тюкавина не было реальных предпосылок для смены клуба.
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров вновь прокомментировал слухи о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".
"Тема закрыта. Константин — воспитанник "Динамо" с набора, он настоящий динамовец, не в первом поколении. Его профессиональный контракт не раз продлевался и действует еще четыре года. Не имеет смысла постоянно спрашивать и комментировать одно и то же. Мы решение приняли сразу после того, как поступило предложение", — заявил Пивоваров.
Гендиректор также опроверг информацию о том, что сам футболист якобы был заинтересован в переходе.
"Я этого не чувствовал. Мы постоянно общаемся, отношения доверительные. Мы это обсуждали — как до принятия решения, так и после. Никаких реальных предпосылок для перехода нет, есть только вбросы, которые активно разгоняются одной из сторон", — добавил руководитель "Динамо".
Пивоваров отметил, что большинство появляющихся в информационном поле "инсайдов" не подтверждается официальными источниками. По его словам, обсуждать публикации в социальных сетях клуб не намерен, а любые комментарии по этой теме должны основываться исключительно на фактах.
Депутат Журова о вызове Инфантино в Конгресс США: «Трампа хотят опорочить, опустить его рейтинги, которые он поднял за счет истории с Балогуном. Это политические игры»
Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с администрацией Трампа. Раскин пригласил Инфантино выступить перед судебным комитетом
Пивоваров о будущем Чавеса в «Динамо»: «Новости в интернете – всего лишь слухи. Сейчас Луис вернулся и проходит поготовку с новым тренером, о дальнейших решениях сказать не могу»