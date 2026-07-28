Глава Ла Лиги назвал пост Инфантино «жалким»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас написал ответ в социальных сетях на пост президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором усомнился в его профессионализме.

Инфантино ранее опубликовал заявление, в котором обвинил критиков чемпионата мира 2026 года в «ненависти» и призвал их «медитировать, молиться или смотреть футбол, чтобы обрести покой». Инфантино также заявил, что ЧМ‑2026 прошёл без насилия и инцидентов.

— Джанни Инфантино написал жалкое сообщение в своих соцсетях. Никто не спорит, что футбол — это эмоции и единение. Но прозрачность, хорошее управление и подотчетность никогда не являются ненавистью; это обязанность. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задает вопросы, а отвечают на вопросы. И одна мысль. Когда руководитель посвящает целое сообщение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… почему именно сейчас? Есть ли что‑то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что‑то, о чем мы не знаем? — написал Тебас в соцсетях.

Ранее глава Ла Лиги заявлял, что Инфантино должен покинуть пост президента ФИФА, поскольку на ЧМ‑2026 Международная федерация футбола руководствовалась собственными интересами, а не интересами футбола.