Смолов ответил, кто будет бить пенальти за «Фанком БроукБойз»

Смолов заявил, что будет бить пенальти за «Фанком БроукБойз»: «А кто еще?» Райзен удивился: «Ты только в команду пришел!»
Нападающий «Фанком БроукБойз» Федор Смолов высказался о том, кто будет бить пенальти в матче против «БоМиКа» в 1-м раунде FONBET Кубка России.
Президент «Броуков» Райзен: «Ты пенки будешь бить?»
Федор Смолов: «А кто еще?»
Райзен: «Ты только в команду пришел! Вот так и надо забирать власть, друзья»
Федор Смолов сегодня может обойти Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Депутат Журова о вызове Инфантино в Конгресс США: «Трампа хотят опорочить, опустить его рейтинги, которые он поднял за счет истории с Балогуном. Это политические игры»
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