Смолов ответил, кто будет бить пенальти за «Фанком БроукБойз»

Нападающий «Фанком БроукБойз» Федор Смолов высказался о том, кто будет бить пенальти в матче против «БоМиКа» в 1-м раунде FONBET Кубка России.

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Президент «Броуков» Райзен: «Ты пенки будешь бить?»

Федор Смолов: «А кто еще?»

Райзен: «Ты только в команду пришел! Вот так и надо забирать власть, друзья»

Федор Смолов сегодня может обойти Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.