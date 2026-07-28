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Смолов заявил, что будет бить пенальти за «Фанком БроукБойз»: «А кто еще?» Райзен удивился: «Ты только в команду пришел!»

Sports.ru

Нападающий «Фанком БроукБойз» Федор Смолов высказался о том, кто будет бить пенальти в матче против «БоМиКа» в 1-м раунде FONBET Кубка России.

Смолов ответил, кто будет бить пенальти за «Фанком БроукБойз»
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Федор Смолов: «А кто еще?»

Райзен: «Ты только в команду пришел! Вот так и надо забирать власть, друзья»

Федор Смолов сегодня может обойти Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

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