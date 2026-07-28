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Зидан о расизме: «Возможно, нам не удастся изменить ситуацию, но нужно бороться. Мы живем в прекрасной стране, где все такие разные. Я вырос в районе, где было место для всех»

Sports.ru

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о расистских оскорблениях, с которыми сталкивались футболисты команды.

Зидан высказался о расизме
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«Что касается расизма, то, возможно, нам не удастся изменить ситуацию. Но мы живем в прекрасной стране, где все такие разные.
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Я вырос в районе, где было место для всех. Такова моя жизнь – я могу общаться со всеми. Мы должны бороться с расизмом, мы пытаемся это делать», – сказал Зидан.
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