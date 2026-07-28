Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру 18-летнего Касаджикова, арендованного «Оренбургом».

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В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ против «Ростова» (2:1) Касаджиков, дебютировавший в Премьер-лиге, забил и отдал голевую передачу.

– Касаджиков был в школе петербургского «Динамо». Мы позвали их с братом оттуда, но они отказались перейти. Потом они перешли в СШОР «Зенит». До конца возраста ЮФЛ они доиграли за СШОР «Зенит», поэтому это больше заслуга тренеров СШОР и «Динамо».

У нас они пробыли полтора года. Алексей еще полгода оставался в дубле, но так хорошо себя проявил, что Станислав Саламович [Черчесов] им заинтересовался. На сборах «Ахмата» он себя здорово проявил, забил четыре гола в четырех или пяти играх.

Мы думали, что Андрей останется в основе. Но посчитали, что в «Оренбурге» он сыграет больше времени, чем в «Зените».

– Почему Касаджиковы отказывались от перехода в академию?

– Может быть, боялись конкуренции или они хотели, чтобы мы брали обоих братьев, а мы были готовы забрать только Андрея.

На протяжении их взросления не было такого, что один брат лучше другого, просто периодами играл лучше то Андрей, то Алексей. Но за эти полтора года у нас Андрей выглядел лучше.

– Сейчас в «Оренбурге» Касаджиков конкурент Голыбину?

– Голыбин вообще мне не понравился против «Ростова», не знаю, кому он конкурент.

С «Ростовом» так срослось, что Андрей показал лучшие качества. У него хороший удар, он может не забить с метра, но сумасшедшие голы залетают как надо. Он очень легкий, быстрый, хорош в контратаках, может убежать и реализовать – это его лучшие качества, мы это увидели, – сказал Аршавин в шоу «Это футбол, брат!».