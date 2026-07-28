Вратарь «Челси» перейдет в «Страсбур»

Вратарь «Челси» Йоргенсен перейдет в «Страсбур». Клубы почти согласовали сделку
Филип Йоргенсен близок к переходу в «Страсбур» из «Челси».
Клубы почти согласовали сделку, пишет Фабрицио Романо. В данный момент уточняются детали условий выплаты зарплаты.
Отмечается, что 24-летний вратарь уже покинул предсезонный сбор «Челси», поскольку должен присоединиться к новой команде в ближайшее время.
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