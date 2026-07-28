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Вратарь «Челси» Йоргенсен перейдет в «Страсбур». Клубы почти согласовали сделку

Sports.ru

Филип Йоргенсен близок к переходу в «Страсбур» из «Челси».

Вратарь «Челси» перейдет в «Страсбур»
© Global Look Press

Клубы почти согласовали сделку, пишет Фабрицио Романо. В данный момент уточняются детали условий выплаты зарплаты.

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Отмечается, что 24-летний вратарь уже покинул предсезонный сбор «Челси», поскольку должен присоединиться к новой команде в ближайшее время.

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