«Ростов» объявил об уходе легионера

«Ростов» объявил об уходе Эяда Эль-Аскалани
Футбольный клуб «Ростов» на своём официальном сайте объявил об уходе футболиста Эяда Эль-Аскалани. Он на правах аренды продолжит карьеру в египетском клубе «Пирамидс». Стороны заключили контракт на один год с опцией последующего выкупа.
«Эяд Эль-Аскалани арендован египетской командой «Пирамидс». Соглашение рассчитано на год с правом выкупа. Желаем Эяду успешной игры!» — написала пресс-служба ростовского клуба.
В прошлом сезоне Эяд сыграл за «Ростов» шесть матчей в рамках чемпионата России и три игры в Кубке страны. Результативными действиями 21-летний египтянин не отметился. Он выступает на позиции флангового защитника.
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