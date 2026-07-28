Мостовой прокомментировал отмену решения о назначении Пирло в сборную Италии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал отмену решения о назначении Андреа Пирло в сборную Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet.

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– Я сказал вчера: «Зачем вы подписываете контракт с Пирло, когда вы можете такой же контракт подписать с Мостовым и не прогадаете?» В принципе, Мостовой – сопоставимая фигура с Пирло, вы чего? А для кого-то, по крайней мере для России, – точно.

– Мы Пирло можем увидеть в РПЛ, или у нас достаточно своих бывших футболистов без работы?

– Почему у нас не могут пригодиться те, кто отдал футболу жизнь? Такие, как Мостовой, Канчельскис и остальные люди, которые всю жизнь посвятили футболу.

Ну почему в других странах такие, как Пирло, пригождаются? Во всех европейских странах они везде пригождаются, – сказал Мостовой.