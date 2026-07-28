«Реал» начнет работу над трансфером игрока «Манчестер Сити»

«Реал» сделает предложение по Родри после подписания Диоманде. Трансфер хавбека оценивается в 50-60 млн евро, «Ман Сити» готов вести переговоры (Marca)
«Реал» вскоре начнет работу над трансфером Родри.
Мадридский клуб направит «Манчестер Сити» предложение о трансфере 30-летнего полузащитника после того, как оформит сделку по переходу Яна Диоманде из «РБ Лейпциг», сообщает Marca.
В «Реале» растет оптимизм относительно возможного подписания испанского хавбека. Главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью считает укрепление полузащиты необходимым шагом и видит в Родри лучшего кандидата – ранее рассматривались Энцо Фернандес и Матеуш Фернандеш. Президент «Реала» Флорентино Перес одобрил осуществление этой сделки.
Отмечается, что «Сити» согласится на уход Родри, если игрок сам примет такое решение. «Горожане» не хотят принуждать его к продлению контракта, истекающего в 2027 году. Источники, знакомые с ситуацией, полагают, что английский клуб готов вести переговоры с «Реалом». Сумма возможного трансфера оценивается в 50-60 миллионов евро.
В прошлом сезоне АПЛ Родри провел 21 матч и забил 1 гол. На ЧМ-2026 он принял участие во всех восьми играх сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Его статистику можно найти здесь.
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