Игрок «Манчестер Сити» перенес операцию

Родри перенес операцию на спине. Сообщалось, что хавбек «Ман Сити» пропустит начало сезона
Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри прооперировали из-за проблем со спиной.
Клуб сообщил, что операция 30-летнего футболиста прошла успешно. В ближайшее время
Родри начнет процесс реабилитации, который, как ожидается, будет непродолжительным.
Ранее сообщалось, что из-за операции Родри пропустит начало следующего сезона.
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