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Родри перенес операцию на спине. Сообщалось, что хавбек «Ман Сити» пропустит начало сезона

Sports.ru

Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри прооперировали из-за проблем со спиной.

Игрок «Манчестер Сити» перенес операцию
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Клуб сообщил, что операция 30-летнего футболиста прошла успешно. В ближайшее время

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Родри начнет процесс реабилитации, который, как ожидается, будет непродолжительным.

Ранее сообщалось, что из-за операции Родри пропустит начало следующего сезона.

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