Новичок "Краснодара" сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии

Новичок "Краснодара" Кристиан после успешного дебюта признался, что российский футбол оказался гораздо более силовым, чем бразильский.

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Полузащитник "Краснодара" Кристиан сравнил чемпионаты России и Бразилии после первого официального матча за "быков".

"Здесь много борьбы и единоборств, длинных передач и подборов. В Бразилии есть больше пространства на поле и меньше давления. Мне кажется, что я очень хорошо по своему игровому стилю впишусь в российский чемпионат. Я разносторонний игрок и продолжу адаптироваться", — сказал Кристиан.

Бразилец также признался, что остался доволен своим дебютом за "Краснодар". По его словам, команда помогла ему быстрее освоиться, а забитый мяч стал приятным итогом совместной работы.

"Счастлив, что забил в первом же матче за команду. Надеюсь, что будет так же получаться бороться. Буду работать день за днем, чтобы побеждать постоянно", — отметил полузащитник.

25-летний Кристиан перешел в "Краснодар" этим летом из "Крузейро", подписав контракт до 2030 года. В дебютном матче за новую команду он помог "быкам" обыграть "Рубин" со счетом 3:1.