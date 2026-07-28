Новичок "Краснодара" сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии

Игрок "Краснодара" рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Бразилии
Новичок "Краснодара" Кристиан после успешного дебюта признался, что российский футбол оказался гораздо более силовым, чем бразильский.
Полузащитник "Краснодара" Кристиан сравнил чемпионаты России и Бразилии после первого официального матча за "быков".
"Здесь много борьбы и единоборств, длинных передач и подборов. В Бразилии есть больше пространства на поле и меньше давления. Мне кажется, что я очень хорошо по своему игровому стилю впишусь в российский чемпионат. Я разносторонний игрок и продолжу адаптироваться", — сказал Кристиан.
Бразилец также признался, что остался доволен своим дебютом за "Краснодар". По его словам, команда помогла ему быстрее освоиться, а забитый мяч стал приятным итогом совместной работы.
"Счастлив, что забил в первом же матче за команду. Надеюсь, что будет так же получаться бороться. Буду работать день за днем, чтобы побеждать постоянно", — отметил полузащитник.
25-летний Кристиан перешел в "Краснодар" этим летом из "Крузейро", подписав контракт до 2030 года. В дебютном матче за новую команду он помог "быкам" обыграть "Рубин" со счетом 3:1.
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