Агент Тикнизяна рассказал об интересе к игроку из РПЛ и Европы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, заявил «Матч ТВ», что футболистом сборной Армении интересуются клубы чемпионата России и другие европейские команды.

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Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в 2025 году. Вместе с сербской командой в минувшем сезоне футболист стал чемпионом Сербии и обладателем Кубка страны.

— Были новости, что Тикнизян может вернуться в РПЛ. Также писали, что из Европы клубы активно интересуются Наиром. Что из этого правда?

— Скажу так: к Наиру всегда есть устойчивый интерес из РПЛ и из Европы. Но самое главное для Наира сейчас, что его команда пробилась в квалификацию Лиги чемпионов. Он хочет попасть в групповой этап турнира с «Црвеной», — сказал Клюев «Матч ТВ».

В сезоне‑2025/26 Тикнизян провел 47 матчей в составе «Црвены» во всех турнирах, забил один мяч и отдал семь результативных передач.