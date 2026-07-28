ЦСКА близок к трансферу лучшего бомбардира турецкого «Гезтепе»

ЦСКА близок к подписанию Жуана Силвы.

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Московский клуб почти согласовал с «Гезтепе» трансфер 24-летнего нападающего за 15 миллионов евро – предполагается, что эту сумму армейцы будут выплачивать частями в течение трех лет, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Бразилец, вероятно, подпишет контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон.

Отмечается, что окончательной договоренности между клубами еще нет, но при этом «Гезтепе» и не отклонил предложение ЦСКА.

В прошлом сезоне чемпионата Турции бразилец провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 4 результативных паса, став лучшим бомбардиром своей команды. Его статистику можно найти здесь.