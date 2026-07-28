ЦСКА близок к трансферу лучшего бомбардира турецкого «Гезтепе»

ЦСКА близок к трансферу лучшего бомбардира «Гезтепе» Жуана за 15 млн евро. Форвард подпишет контракт по схеме «4+1» (Иван Карпов)
ЦСКА близок к подписанию Жуана Силвы.
Московский клуб почти согласовал с «Гезтепе» трансфер 24-летнего нападающего за 15 миллионов евро – предполагается, что эту сумму армейцы будут выплачивать частями в течение трех лет, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Бразилец, вероятно, подпишет контракт на 4 года с опцией продления еще на один сезон.
Отмечается, что окончательной договоренности между клубами еще нет, но при этом «Гезтепе» и не отклонил предложение ЦСКА.
В прошлом сезоне чемпионата Турции бразилец провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 4 результативных паса, став лучшим бомбардиром своей команды. Его статистику можно найти здесь.
IFAB косвенно признал, что Эмболо ошибочно удалили в матче с Аргентиной на ЧМ. ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер нарушения, следует из циркуляра
Депутат Журова о вызове Инфантино в Конгресс США: «Трампа хотят опорочить, опустить его рейтинги, которые он поднял за счет истории с Балогуном. Это политические игры»
Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с администрацией Трампа. Раскин пригласил Инфантино выступить перед судебным комитетом