Орлов назвал игрока «Зенита», огорчившего его в 1-м туре РПЛ

Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» огорчил его в 1-м туре РПЛ
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в критическом ключе высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове после матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (5:0).
«Меня в первом матче «Зенита» в РПЛ расстроил Глушенков. У него точность передач и ударов хромает. Выход один на один с вратарём, первая минута… Он действует очень примитивно: он просто левой ногой бьёт и попадает в ногу вратарю. Слушай, ну столько в футболе приёмов! Можно и подкинуть ногой мяч, и обвести, и всё что угодно можно сделать. Хитрости Глушенкову не хватает. Концентрации ему не хватает при принятии решений. Но это в процессе тренировок», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
IFAB косвенно признал, что Эмболо ошибочно удалили в матче с Аргентиной на ЧМ. ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер нарушения, следует из циркуляра
Депутат Журова о вызове Инфантино в Конгресс США: «Трампа хотят опорочить, опустить его рейтинги, которые он поднял за счет истории с Балогуном. Это политические игры»
Конгрессмен США инициировал расследование связей ФИФА с администрацией Трампа. Раскин пригласил Инфантино выступить перед судебным комитетом