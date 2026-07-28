Мостовой высказался о Манчини в сборной Италии

Мостовой о Манчини в сборной Италии: «Отличный вариант. Это не Нагельсманн, который случайно попал в сборную Германии. В Италии и Франции такое не проскочит. Там легенд своих уважают»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.
«Отлично оценю назначение Манчини. Это звезда. Отличный вариант. Уже даже в Италии ищут именно футбольных людей.
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Это не Нагельсманн, который случайно попал в сборную Германии со своими агентами. Ужас. В Италии и Франции такое не проскочит. Там легенд своих уважают и знают, кто, как и где играл.А как же отношение к Пирло? Федерация была вправе так поступить с Андреа. У них свои законы. А Манчини – отличный вариант», – сказал Мостовой.
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