Дмитрий Сенников объяснил потерю очков «Локомотивом» в матче с «Ахматом»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом» (1:1).
«У «Локомотива» была хорошая игра с «Ахматом». Обе команды достаточно хорошо подготовились к сезону. Не могу сказать, что «Локомотив» потерял очки. Вёл в счёте, но не удержал победу. «Ахмат» — достаточно сильная команда, которая будет претендовать на что-то в этом сезоне РПЛ. Явной сенсации в матче не произошло. Но «Локомотив» всегда должен выигрывать. В прошлом сезоне игры с «Ахматом» тоже давались непросто», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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