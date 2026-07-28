IFAB косвенно признал, что Эмболо ошибочно удалили в матче с Аргентиной на ЧМ. ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер нарушения, следует из циркуляра
Совет международных футбольных ассоциаций (IFAB) косвенно признал ошибку при удалении форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).
Главный арбитр встречи Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Леандро Паредесу за фол на Эмболо. Однако после просмотра повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.
В циркуляре, опубликованном IFAB в понедельник, содержится разъяснение вопросов вмешательства ВАР в эпизодах с желтыми карточками.
«Желтая карточка, за исключением второй желтой, может быть пересмотрена только для идентификации игрока, совершившего фол. Сам фол не может быть пересмотрен или изменен», – говорится в документе.
Таким образом, ВАР не вправе рекомендовать арбитру в поле изменить классификацию нарушения. Следовательно, Эмболо не должен был быть удален.
IFAB косвенно признал, что Эмболо ошибочно удалили в матче с Аргентиной на ЧМ. ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер нарушения, следует из циркуляра
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