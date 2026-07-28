Агент Икарди поставил точку в слухах о переезде футболиста в Россию

Представитель форварда Мауро Икарди заявил, что бывший нападающий "Интера", "ПСЖ" и "Галатасарая" не рассматривает вариант с продолжением карьеры в РПЛ.

Мауро Икарди не планирует переходить в российский чемпионат. Об этом заявил агент футболиста Леттерио Пина, комментируя возможное продолжение карьеры 33-летнего нападающего.

"На данный момент Икарди не рассматривает продолжение карьеры в России", — сказал Пина.

В начале июля аргентинец покинул "Галатасарай" после истечения срока контракта и получил статус свободного агента. Это сразу породило множество слухов о его будущем, в том числе о возможном интересе со стороны клубов РПЛ.

За свою карьеру Икарди выступал за "Сампдорию", "Интер", "ПСЖ" и "Галатасарай". На его счету несколько чемпионских титулов во Франции и Турции, а также звание лучшего бомбардира Серии А в составе миланского клуба.