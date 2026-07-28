Выяснилось, сколько «Барселона» хочет получить за полузащитника

«Барселона» хочет получить 40 млн евро за Касадо. Хавбек интересен саудовским клубам
Стали известны требования «Барселоны» относительно возможного трансфера Марка Касадо.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет выручить около 40 миллионов евро от продажи 22-летнего полузащитника. «Блауграна» уже отклонила одно предложение, которое ее не устроило.
В подписании испанского футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Агент Жорже Мендеш сообщил своему клиенту о возможных вариантах.
Отмечается, что главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик готов расстаться с игроком – он считает, что полузащита команды достаточно укомплектована.
В прошлом сезоне Ла Лиги Касадо провел 24 матча, находясь на поле в среднем 40 минут. Его статистику можно найти здесь.
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