Выяснилось, сколько «Барселона» хочет получить за полузащитника

Стали известны требования «Барселоны» относительно возможного трансфера Марка Касадо.

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По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет выручить около 40 миллионов евро от продажи 22-летнего полузащитника. «Блауграна» уже отклонила одно предложение, которое ее не устроило.

В подписании испанского футболиста заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Агент Жорже Мендеш сообщил своему клиенту о возможных вариантах.

Отмечается, что главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик готов расстаться с игроком – он считает, что полузащита команды достаточно укомплектована.

В прошлом сезоне Ла Лиги Касадо провел 24 матча, находясь на поле в среднем 40 минут. Его статистику можно найти здесь.