В РФС начали тестирование системы полуавтоматического определения офсайда

В РФС заявили, что начали тестирование системы полуавтоматического определения офсайда
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что организация начала тестирование системы полуавтоматического определения офсайда. По словам функционера, система станет доступна, если клубы Альфа-Банк РПЛ смогут себе её позволить.
«Оборудование для полуавтоматического определения офсайда только приехало в Москву. Пока использовать его в боевом режиме мы не можем, поскольку оно не получило соответствующую лицензию. Мы поучаствовали в его разработке и начали тестирование. В среднесрочной перспективе эта система станет доступна, если клубы и РПЛ смогут себе это позволить. С этим оборудованием мы сможем поднять качество показа близко к уровню Лиги чемпионов и чемпионата мира. Мы двигаемся в этом направлении, но технология ещё не сертифицирована ФИФА, нет смысла говорить о её стоимости», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».
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