Наумов: Батракову нужно забыть про все трансферы в Европу

Полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову нужно забыть об интересе со стороны европейских клубов и сфокусироваться на игре за московскую команду, такое мнение «Матч ТВ» высказал бывший президент московского клуба Николай Наумов.

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Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» заинтересован в трансфере Батракова. На прошлой неделе представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщил «Матч ТВ», что, по его информации, переговоры между «Локомотивом» и парижским клубом были, но стороны не договорились. В воскресенье «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ, Батраков провел на поле все 90 минут.

— Игра с «Ахматом», мягко говоря, была не очень яркая в исполнении Батракова. Я считаю, что Батракову нужно забыть про все эти мифические трансферы в Европу. Просто взять и вычеркнуть из своей головы и начать играть так, как он умеет. Сможет он или нет — зависит от характера. Знаете, такие вещи отрицательно сказываются на игре. Когда ты вроде уже уезжал, был на чемоданах, а вдруг все срывается. Но нужно преодолеть это. Нужно показать характер и преодолеть. Думаю, у Леши это получится. А он ведь еще и женился. Надеюсь, из‑за этого Батраков хуже играть не станет. Он парень волевой, боец. Не хочется, чтобы с ним такое происходило. Хотя всякое бывает. Люди часто теряют хладнокровие, игровые навыки в таких ситуациях. У них там какие‑то новые дела семейные. А по статистике футболисты на второй год после женитьбы снижают уровень своей игры. Есть такая негласная статистика, о которой знают тренеры. У футболиста появляется семья, отношения. И все это отвлекает от футбола. То же самое начинается, когда игроки начинают много выступать на телевидении, интервью всякие давать. После этого сразу футболист сразу начинает хуже играть. Женитьба — такое же отвлечение от футбола. Но я надеюсь, что с Лешей этого не произойдет. Он парень волевой! Тем более у него и жена тоже футболистка. Леше нужно просто начать играть в свою игру, — сказал Наумов «Матч ТВ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В прошлом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.

Во втором туре Альфа‑Банк РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет против махачкалинского «Динамо». Встреча пройдет в Каспийске 1 августа.

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