Главный тренер «Милана» высказался о Модриче

Аморим о Модриче: «Игрок высочайшего уровня – неважно, как быстро он бегает, потому что он быстро думает. Мы ровесники, но иногда важен не возраст, а опыт»
Главный тренер «Милана» Рубен Аморим рассказал, какую роль сыграет Лука Модрич в команде в новом сезоне.
40-летний полузащитник ранее продлил контракт с «Миланом» до конца сезона-2026/27.
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«Он игрок высочайшего класса. Мы хотим контрролировать мяч, и если есть игрок, который действительно может помочь нам в этом, то это Лука. Неважно, быстро ли он бегает, потому что он быстро думает. Некоторые игроки приедут после чемпионата мира. Трудно сказать, будет ли он играть – такова наша задумка, но нельзя сказать наверняка. Когда приезжает новый игрок, мы должны оценить ситуацию и подготовиться. Сейчас главная цель – подготовиться к первому матчу сезона, но, конечно, мы хотим задействовать наших лучших игроков, чтобы все могли их увидеть, и подготовить нашу команду. Так что, если бы мне пришлось отвечать – планируется, что он будет играть, но нам в любом случае придется его проверить. Дело не только в качествах, которые Модрич и другие игроки дают команде, но я хочу, чтобы в команде были молодые игроки, потому что это очень важно не только для клуба, но и, например, для сборной. Это действительно важно, и мы приложили огромные усилия, чтобы Лука остался в команде. Думаю, он счастлив. Мы говорим о «Милане» – думаю, любой игрок в мире хочет играть за клуб с такой историей. Теперь нам нужно сделать шаг вперед, улучшить игру и результаты, чтобы выйти на новый уровень. Если в мире и есть человек, который может быть по-настоящему полезен в управлении игрой, то это Лука. Он поможет нашим игрокам и команде. Но дело не только в Луке. Я знаю, что он представляет большой интерес, но у нас есть игроки высочайшего класса. У нас есть молодые игроки с огромным потенциалом, и я с нетерпением жду следующего сезона. Мы с Модричем ровесники (оба родились в 1985 году – Спортс’‘), так что я все еще очень молод. Но иногда возраст не имеет значения, а важен лишь опыт. И я считаю, что весь приобретенный мной опыт – как положительный, так и отрицательный, – действительно важен», – сказал Аморим.
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