Агент Гурцкая: «Рубин» обязан немедленно продать Даку

Тимур Гурцкая: «Рубин» обязан немедленно продать Мирлинда Даку
Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая заявил, что казанскому «Рубину» следует продать центрального нападающего команд Мирлинда Даку. Гурцкая сделал такой вывод на основании игры форварда в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Даку в этой встрече забил гол.
«По поводу Даку… Не знаю, смотрят нас или нет в Казани, они обязаны, просто немедленно, до 9 сентября продать Даку. Потому что он играет точно только на продажу. Он играет на свою статистику и ему ***** на командный результат, он вообще не играет в пас. Играет на свою статистику, чтобы продаться. Если они до 9 сентября его не продадут, он 10 сентября сломается и появится только в новом году», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
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