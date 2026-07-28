Нападающий Влахович еще не принял предложение «Бешикташа»

Душан Влахович еще не принял предложение «Бешикташа» и надеется перейти в «Барселону».

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26-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». По информации Marca, турецкий клуб предлагает ему контракт с зарплатой чуть ниже 10 миллионов евро за сезон и подписным бонусом в размере 5 млн евро.

Хотя игрок уже летал в Стамбул, он до сих пор не ответил на предложение черно-белых. Клуб постепенно теряет интерес к подписанию серба.

Утверждается, что Влахович хочет перейти в «Барселону» – он считает, что сможет закрыть позицию центрального нападающего в каталонском клубе после ухода Роберта Левандовского и возможной продажи Феррана Торреса. Игрок уже встречался со спортивным директором «блауграны» Деку.

Душан понимает, что «Барселона» не сможет платить ему такую же крупную зарплату, как «Бешикташ», но все равно желает присоединиться именно к этой команде.