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Мбаппе отреагировал на назначение Зидана на пост тренера сборной Франции

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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера «трёхцветных», о чём было объявлено во вторник, 28 июля.

Мбаппе отреагировал на назначение Зидана в сборную Франции
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«Добро пожаловать домой», — написал Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети.
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Контракт с Зиданом заключён до 2030 года.

Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.

В составе сборной Франции Мбаппе провёл 106 матчей, в которых отметился 66 голами.

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