Экс-тренер сборной Франции отреагировал на назначение Зидана

Экс-тренер сборной Франции оценил назначение Зидана наставником национальной команды
Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил назначение Зинедина Зидана на пост наставника национальной команды.
«Суть работы тренера национальной сборной заключается в том, чтобы за короткое время добиться наилучших результатов от команды. У Зидана есть этот опыт, эта репутация, чтобы доносить свои идеи.
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Главная проблема после чемпионата мира — это оценить уровень подготовки игроков. Нужно оценить уровень подготовки каждого перед первыми матчами в сентябре. Речь идёт о человеческом контакте, о тех отношениях, которые нам нужно восстановить с игроками. Нам нужно вернуться к тому, что работало, быть готовыми оживить группу, которая хорошо функционировала. Первое, что нужно сделать, — это наладить контакт с лидерами», — приводит слова Доменека RMC Sport.
Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила о назначении специалиста главным тренером национальной команды. Контракт с Зиданом заключён до 2030 года.
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