Аршавин считает, что «Зенит» станет чемпионом, а Соболев – лучшим бомбардиром РПЛ. «Спартак» будет 2-м, «Краснодар» – 3-м, «Акрон» и «Родина» вылетят по итогам сезона
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился прогнозом на текущий сезон РПЛ.
Экс-полузащитник петербуржцев считает, что «Зенит» вновь станет чемпионом России. Серебро и бронзу Премьер-лиги, по его мнению, завоюют «Спартак» и «Краснодар» соответственно.
Лучшим бомбардиром сезона станет форвард сине-бело-голубых Александр Соболев.
«Родина» и «Акрон» вылетят из РПЛ по итогам сезона, считает Аршавин.
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