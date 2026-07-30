$79.3690.21

Аршавин считает, что «Зенит» станет чемпионом, а Соболев – лучшим бомбардиром РПЛ. «Спартак» будет 2-м, «Краснодар» – 3-м, «Акрон» и «Родина» вылетят по итогам сезона

Sports.ruиещё 2

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился прогнозом на текущий сезон РПЛ.

Аршавин поделился прогнозом на текущий сезон РПЛ
© РИА Новости

Экс-полузащитник петербуржцев считает, что «Зенит» вновь станет чемпионом России. Серебро и бронзу Премьер-лиги, по его мнению, завоюют «Спартак» и «Краснодар» соответственно.

Лучшим бомбардиром сезона станет форвард сине-бело-голубых Александр Соболев.

«Родина» и «Акрон» вылетят из РПЛ по итогам сезона, считает Аршавин.

Sports.ru: главные новости