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Bloomberg: ФИФА впервые привлечет внешние инвестиции через новую структуру

Газета.Ru

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует впервые привлечь внешние инвестиции через новую структуру FIFA Forward Enterprise. Об этом пишет Bloomberg.

ФИФА может продать коммерческие права организации фонду из США
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Согласно опубликованной информации, новая структура оценивается в $20 млрд. ФИФА рассчитывает привлечь до ФИФА рассчитывает привлечь до $4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

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Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее американский конгрессмен заявил о намерении допросить Инфантино о его связях с Дональдом Трампом.

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