«Футбол — не товар». УЕФА бросил вызов Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что «футбол — не товар», у него нет владельцев как таковых, следовательно, и продать его невозможно. Об этом пишет ESPN со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Накануне западные массмедиа рассказали, что глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью $20 млрд и продать ее четверть за $4,2 млрд внешним инвесторам.

Авторы статей уточнили, что FFE будет принадлежать федерации и объединит под одной крышей коммерческую деятельность и организацию мероприятий.

В УЕФА подчеркнули, что президент федерации переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать.

В пресс-службе пояснили, что союз ассоциаций очень серьезно относится к этому вопросу. Столь же серьезно относятся к чрезмерной коммерциализации футбола лиги, клубы, болельщики, игроки, правительства — все, кому небезразлично будущее игры.

«Душа и управление футболом — это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола и ФИФА не имеет права его продавать», — резюмировали в УЕФА.

Ранее сообщалось, что выручка FIFA от ЧМ-2026 составит $15 млрд (£11,2 млрд), что существенно превышает цели, поставленные до начала чемпионата. По данным экспертов, значительно увеличить доходы удалось за счет VIP-обслуживания и продажи билетов, в том числе через дорогой официальный вторичный рынок.