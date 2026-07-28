Сборную Франции по футболу возглавил Зинедин Зидан

Новым главным тренером сборной Франции стал Зинедин Зидан. Легендарный экс-полузащитник "трехцветных" подписал с федерацией футбола страны (FFF) четырехлетний контракт.

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Как сообщает известный журналист, специализирующийся на инсайдах, Фабрицио Романо, устная договоренность между Зиданом и FFF была достигнута еще в ноябре прошлого года, а теперь стороны закрепили ее юридически. С осени интерес к специалисту проявляли несколько топ-клубов, однако Зинедин твердо решил работать в сборной.

- Осуществилась моя мечта. В течение четырех или пяти лет у меня были предложения возглавить клуб, но я отказывался от них ради национальной команды Франции. Это единственное, чем я хотел заниматься, - признается Зидан. Пять лет длилась пауза в карьере Зидана. Ранее он возглавлял испанский "Реал"

Пауза в тренерской карьере Зидана длилась с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял мадридский "Реал": с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. Вместе со "сливочными" француз завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов. В мае 2021 года Зидан покинул "Реал".

На посту главного тренера Зидан сменил своего бывшего партнера по национальной команде Дидье Дешама, который возглавлял "трехцветных" на протяжении 14 лет - с 2012 по 2026 год. Последним турниром Дешама со сборной стал чемпионат мира-2026, на котором французы дошли до полуфинала, но в итоге остались вообще без медалей.