В УЕФА обсудят бойкот ЧМ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудят бойкот чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Sky.

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УЕФА проведет экстренное совещание в связи с несогласием европейских футбольных федераций с планами Международной федерации футбола (ФИФА) насчет продажи части прав на проведение чемпионата мира частным компаниям. Оно состоится на текущей неделе в онлайн-формате.

Для того, чтобы осуществить эту идею, ФИФА достаточно заручиться поддержкой большинства из 211 футбольных ассоциаций. Однако европейцы готовы пойти на бойкот чемпионатов мира, так как считают, что во многом от них зависит успех турнира.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает продажу доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, организация планирует выделить в отдельную компанию управление турниром и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.