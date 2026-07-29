Защитник "Спартака" рассказал о работе с Карседо

Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался о работе с Хуаном Карседо. По словам Ву, Карседо много времени уделяет тактике.

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- Было очень много тактики, и мне это сильно помогло. Физически я и до этого был в порядке, но мне не хватало некоторых качеств с точки зрения понимания игры. В этом компоненте я начал прогрессировать, - приводит слова Ву vesti.ru

Кристофер Ву перешел в московский "Спартак" из французского "Ренна" осенью 2025 года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2029 года. Всего защитник провел за красно-белых во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Ранее он был игроком "Ланса" и "Нанси". Также на его счету 24 матча в составе национальной команды Камеруна и два забитых мяча.

Хуан Карседо возглавил красно-белых в январе текущего года, ранее он был главным тренером кипрского "Пафоса", а до этого работал помощником Унаи Эмери.