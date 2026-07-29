Соболева назвали провокатором

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.

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По словам Бубнова, Соболев провокатор и готов делать все, для победы своей команды.

- Соболев стал в раму забивать, башкой он 100% сильнее Тюкавина. Больше того, это пенальтист, это провокатор, этот все что хочешь сделает для победы, лишь бы выиграл "Зенит". Соболева просто ненавидят за его поведение. Но Соболеву на это наплевать с высокой колокольни, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, что петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России со счетом 1:1 (4:2 - пен.). Александр Соболев реализовал пенальти в основное время матча и демонстративно отпраздновал гол перед трибуной красно-белых - ранее форвард выступал за столичный клуб.

В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака одержала выездную победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0. Соболев записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.