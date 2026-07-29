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Генич назвал футболиста "Краснодара", которым интересовались все клубы РПЛ

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Спортивный комментатор Константин Генич назвал футболиста "Краснодара", который был интересен всем клубам РПЛ.

Назван игрок "Краснодара", которым интересовались все клубы РПЛ
© РИА Новости

По словам Генича, все российские клубы делали запрос по Кривцову.

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- Очень многие клубы делали запрос в "Краснодар", чтобы забрать Кривцова. Все. Все делали запросы. Очередь от Кремля стояла, "Краснодар" категорически отказывался, - сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В прошлом сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года. Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной России и два забитых мяча.

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