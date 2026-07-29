Назван игрок "Краснодара", которым интересовались все клубы РПЛ

Генич назвал футболиста "Краснодара", которым интересовались все клубы РПЛ
Спортивный комментатор Константин Генич назвал футболиста "Краснодара", который был интересен всем клубам РПЛ.
По словам Генича, все российские клубы делали запрос по Кривцову.
В прошлом сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года. Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной России и два забитых мяча.
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