Экс-игрок сборной России ответил, намерен ли становиться тренером

Экс-игрок сборной России Юрий Газинский ответил, намерен ли он становиться тренером. По словам Газинского, вскоре он пойдет получать тренерскую лицензию.

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- Пока просто провожу время с семьей. В скором времени пойду отучиться на лицензию.

В будущем попробую себя в роли тренера. Если понравится, то продолжу заниматься этой деятельностью, - приводит слова Газинского Metaratings.

Юрий Газинский выступал за "Краснодар", московское "Торпедо", "Луч-Энергию", "Смену" и екатеринбургский "Урал", на его счету также 21 матч в составе национальной команды России и один забитый мяч. В 2025 году футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. В июле экс-игроку сборной России исполнилось 37 лет.