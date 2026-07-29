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Фабрицио Романо раскрыл, сколько «Реал» готов потратить на Родри из «Манчестер Сити»

Чемпионат.com

Мадридский «Реал» начал переговоры о переходе полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. «Сливочные» готовы предложить за опытного хавбека € 50 млн. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, президент «Реала» Флорентино Перес дал добро на осуществление этой сделки.

Раскрыто, сколько «Реал» готов потратить на Родри из «Манчестер Сити»
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По итогам прошлого сезона «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. Команда заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги, дошла до 1/8 финала Кубка Испании и до 1/4 финала Лиги чемпионов. В Суперкубке страны коллектив взял серебряные медали.

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На протяжении сезона-2025/2026 Родри провёл 33 матча за «Сити», забив два мяча. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира.

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