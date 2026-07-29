Раскрыто, сколько «Реал» готов потратить на Родри из «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» начал переговоры о переходе полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. «Сливочные» готовы предложить за опытного хавбека € 50 млн. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, президент «Реала» Флорентино Перес дал добро на осуществление этой сделки.

По итогам прошлого сезона «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. Команда заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги, дошла до 1/8 финала Кубка Испании и до 1/4 финала Лиги чемпионов. В Суперкубке страны коллектив взял серебряные медали.

На протяжении сезона-2025/2026 Родри провёл 33 матча за «Сити», забив два мяча. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира.