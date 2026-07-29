Экс-футболист Кузнецов высказался о Бориско в ЦСКА

ЦСКА подписал вратаря Максима Бориско из «Балтики», так как готовится к завершению карьеры Игоря Акинфеева, заявил «Матч ТВ» бывший футболист армейцев Дмитрий Кузнецов.

© ПФК ЦСКА

Во вторник ЦСКА объявил о трансфере Бориско из калининградской «Балтики». Контракт с 26‑летним голкипером подписан по схеме «3+1».

— Переход в ЦСКА — правильный шаг для Максима? Вначале он, наверное, будет играть меньше, чем в «Балтике».

— Если человека приглашают в такую команду, то, думаю, не сидеть в запасе.

— ЦСКА готовится к завершению карьеры Игоря Акинфеева?

— Всё идет к этому. 40 лет, травмы его замучили. Когда ты полноценно не можешь готовиться и играть — это самое плохое для футболиста. Тем более Игорь прошел такой большой путь, у него великолепная карьера. Когда человек, который привык играть и быть на первых ролях, находится в запасе и не играет — это очень больно бьет по самолюбию. Игорь должен играть. Если это не получается, то он сам должен принимать решение, никто не должен его подталкивать к этому, — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Бориско выступал за «Балтику» с 2019 года. За команду он провел 110 матчей во всех турнирах, в 57 встречах отыграл «на ноль».

В субботу во втором туре Альфа‑Банк РПЛ ЦСКА примет самарские «Крылья Советов».

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