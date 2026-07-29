Неймар завершил карьеру в сборной

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
Нападающий «Сантоса» Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. 34-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории «селесао». Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач.
«Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал всё. Всё сердце и всю жизнь, но сейчас я верю, что больше не захочу это делать», — приводит слова Неймара Actu Foot в социальной сети X.
На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии добралась до стадии 1/8 финала, где уступила национальной команде Норвегии (1:2). Победителем турнира стала сборная Испании.
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