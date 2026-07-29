Латышонок покинул "Зенит"

Голкипер Евгений Латышонок покинул петербургский футбольный клуб "Зенит" и перешел в "Нижний Новгород", выступающий в Лиге Пари (Первой лиге). Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.
Вратарь заключил с "Нижним Новгородом" трехлетний контракт.
Латышонку 28 лет, он выступал за "Зенит" с 2024 года, в составе команды он стал чемпионом России и двукратным обладателем кубка страны. Ранее голкипер выступал в системе "Краснодара" и за калининградскую "Балтику", с которой дошел до финала Кубка России.
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