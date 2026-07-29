Стали известны условия возможного трансфера игрока «Зенита» во «Фламенго»

Стали известны условия возможного трансфера Луиса Энрике Андре во «Фламенго».

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Как сообщает журналист Жорже Никола, агенты вингера «Зенита» недавно посетили базу бразильского клуба, где встретились со спортивным директором красно-черных Жозе Бото.

Представитель «Фламенго» заявил о готовности предложить 35 миллионов евро за игрока.

В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.