Стали известны условия возможного трансфера игрока «Зенита» во «Фламенго»

«Фламенго» готов предложить «Зениту» 35 млн евро за Луиса Энрике (Жорже Никола)
Стали известны условия возможного трансфера Луиса Энрике Андре во «Фламенго».
Как сообщает журналист Жорже Никола, агенты вингера «Зенита» недавно посетили базу бразильского клуба, где встретились со спортивным директором красно-черных Жозе Бото.
Представитель «Фламенго» заявил о готовности предложить 35 миллионов евро за игрока.
В прошлом сезоне РПЛ Луис Энрике провел 28 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
Арбитр Пиньейру о перепалке с Месси в матче ЧМ: «Такие вещи воспринимаются иначе, когда речь идет о Месси или Роналду, но для футбола это естественно. Мы поговорили и поняли друг друга»
Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения
Кудряшов о главном воспоминании в карьере: «Когда Акинфеев отбил пенальти против Испании на ЧМ-2018. Неописуемая радость»