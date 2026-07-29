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Первый тренер Бориско оценил решение вратаря перейти в ЦСКА

Чемпионат.com

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера ПФК ЦСКА Максима Бориско, отреагировал на переход футболиста в московский клуб из калининградской «Балтики». Он высоко оценил выбор нового клуба для своего воспитанника.

Первый тренер Бориско оценил решение игрока перейти в ЦСКА
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«Отличный выбор Максима. Акинфеева вернётся не скоро и, думаю, для него это последний сезон. А пока у Максима будет конкуренция. На перспективу это нормально. Думаю, ЦСКА тоже смотрит на перспективу. Акинфеев-то на сходе. Должно быть три равноценных вратаря в любой команде, чтобы была конкуренция. Нужно стремиться быть первым номером», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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