Родри ответил ПСЖ на предложение о трансфере

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри отклонил предложение «Пари Сен‑Жермен» и по‑прежнему нацелен на переход в мадридский «Реал», сообщает AS.

По информации источника, представители «ПСЖ» пытались напрямую связаться с 30‑летним испанским футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер, но Родри сразу дал понять, что не заинтересован: его ответом стало лаконичное «нет, спасибо». Игрок даже не стал рассматривать условия, которые парижский клуб был готов ему предложить.

Приоритетным вариантом для Родри остаётся «Реал» — об этом он заявлял неоднократно. Ожидается, что в ближайшее время «сливочные» могут направить официальное предложение по игроку.

Интерес «ПСЖ» к Родри, по информации СМИ, отчасти был связан с желанием руководства парижан ответить «Реалу» на срыв трансфера нападающего Яна Диоманда из «Лейпцига». Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи лично распорядился выйти на связь с агентом полузащитника, поскольку парижане считали себя фаворитами в борьбе за Диоманда, пока мадридский клуб не перехватил сделку.

Текущий контракт Родри с «Манчестер Сити» действует до середины 2027 года, однако футболист пока не намерен обсуждать его продление.