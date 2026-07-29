Футболист "Динамо" поделился подробностями о периоде работы Карпина в клубе

Футболист "Динамо" Бителло поделился подробностями о периоде работы Валерия Карпина в клубе.

Футболист рассказал, что давление со стороны тренерского штаба могло негативно влиять на игроков команды.

"Говорят, многие игроки не ладили с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом? Не люблю говорить об этом - есть вещи, которые останутся внутри клуба. Могу только сказать, что на нас оказывалось очень большое давление со стороны тренерского штаба. Возможно, это в том числе мешало футболистам", - сказал Бителло "РБ Спорту".

Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в начале июля 2025 года. Всего под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В ноябре 2025 года пресс-служба бело-голубых объявила об уходе российского специалиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Луис Мартинес конфликтовал с Денисом Макаровым, который на тот момент выступал за "Динамо".