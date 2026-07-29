В «Арсенале» сомневаются, что не смогут подписать Винисиуса

«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса. Лондонцы ожидают, что вингер продлит контракт с «Реалом» (Marca)
В «Арсенале» теряют веру, что смогут подписать Винисиуса Жуниора.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает возможность трансфера бразильского вингера на тот случай, если он не продлит контракт с «Реалом».
Как сообщает Marca со ссылкой на источники в «Арсенале», «канониры» считают, что у них мало шансов оформить эту сделку. Они ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом.
В прошлом сезоне Ла Лиги Винисиус провел 36 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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