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Олег Шатов рассказал о планах на будущее

Чемпионат.com

Российский тренер Олег Шатов рассказал о своих планах на будущее. В 2025 году Шатов исполнял обязанности главного тренера «Урала». Профессиональную карьеру футболиста Олег завершил в 2023-м.

Тренер Шатов рассказал о планах на будущее
© Чемпионат

«Воспитываю детей. В планах найти новое место работы, в котором я буду развиваться и прогрессировать как специалист. Пока таких предложений нет, но ничего страшного — будем ждать. А когда появится шанс, схватимся за него и не отпустим», — сказал Шатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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Будучи игроком, Шатов выступал за «Зенит», «Анжи», «Урал» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых Олег выигрывал чемпионат России.

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