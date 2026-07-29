Тренер Шатов рассказал о планах на будущее

Олег Шатов рассказал о планах на будущее
Российский тренер Олег Шатов рассказал о своих планах на будущее. В 2025 году Шатов исполнял обязанности главного тренера «Урала». Профессиональную карьеру футболиста Олег завершил в 2023-м.
«Воспитываю детей. В планах найти новое место работы, в котором я буду развиваться и прогрессировать как специалист. Пока таких предложений нет, но ничего страшного — будем ждать. А когда появится шанс, схватимся за него и не отпустим», — сказал Шатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Будучи игроком, Шатов выступал за «Зенит», «Анжи», «Урал» и казанский «Рубин». В составе сине-бело-голубых Олег выигрывал чемпионат России.
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