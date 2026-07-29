Президент 2Drots высказался о подписании Дзюбы и Заболотного

Президент медиафутбольного клуба 2Drots Никита Панасюк заявил «Матч ТВ», что хотел бы видеть в команде бывших нападающих сборной России Артема Дзюбу и Антона Заболотного.

© ФК «Акрон»

Дзюбе 37 лет, после ухода из тольяттинского «Акрона» форвард пребывает в статусе свободного агента. 35‑летний Заболотный в прошлом сезоне выступал за «Спартак», сейчас он также находится без клуба.

— Рассматриваете ли вы приглашение в команду Дзюбу и Заболотного, которые сейчас свободные агенты?

— Вообще с кайфом! Был бы очень рад, если бы Дзюба и Заболотный хотели бы перейти к нам. Мне кажется, они могли бы усилить нашу команду. Тем более Заболотный знаком с нами, мы играли с 2Drots против ЦСКА, когда он был там. Welcome!

— Никаких конкретных контактов с Дзюбой не было?

— К сожалению, нет, но лето длинное, у нас будет возможность переговорить, — сказал Панасюк «Матч ТВ».

2Drots во вторник в домашнем матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России обыграл «Орел» со счетом 2:0.

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