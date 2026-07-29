Футболист "Динамо" уверен, что способен попасть в "Реал"

Футболист "Динамо" высказался о своей мечте попасть в мадридский клуб.

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Бителло надеется, что он будет играть в "Реале".

"В одном из интервью я говорил, что мечтаю попасть в "Реал"? Так и есть до сих пор. Все футболисты с детства мечтают играть в великих клубах, за которые они болели. Все понимают, насколько это великая команда. Надеюсь, что когда-то я смогу туда попасть. Уверен, что я на это способен. Никогда не скажу, что это невозможно", - сказал Бителло "РБ Спорту".

Бителло выступает за московское "Динамо" с сентября 2023 года. В прошедшем сезоне за бело-голубых атакующий полузащитник провел за клуб 37 матчей, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2031 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.