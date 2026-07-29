Воробьев поделился эмоциями от перехода в «Краснодар»

Воробьев о переходе в «Краснодар»: «Всегда приятно вернуться в родной клуб, еще и дебютировать с победы. С «Локомотивом» тепло попрощались, пожелали друг другу удачи»
Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев поделился эмоциями от возвращения в клуб.
Этим летом Воробьев, являющийся воспитанником академии «Краснодара», перешел в команду из «Локомотива».
– Помните эмоции, когда узнали, что «Краснодар» собирается вас выкупить?
– Конечно. Тогда вместе с семьей решили, что едем домой. Всегда приятно вернуться в родной клуб, так еще и дебютировать с победы над «Рубином». Все молодцы, хорошо отработали.
Спасибо команде, приняли меня очень здорово, все подсказывают. Думаю, адаптация пройдет быстро.
– Как попрощались с «Локомотивом»?
– Перед тренировкой всех собрал, тепло попрощались и пожелали друг другу удачи, – сказал Воробьев.
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