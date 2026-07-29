Выяснилось, рассматривал ли «Спартак» подписание Дзюбы

«Спартак» подписание Дзюбы не рассматривал – клуб считает, что форвард не подходит Карседо и может негативно влиять на коллектив («Mash на спорте»)
«Спартак» не подпишет Артема Дзюбу.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний нападающий, находящийся в статусе свободного агента, запросил у московского клуба зарплату в размере 750 тысяч евро – больше, чем он зарабатывал в «Акроне». Сторона игрока утверждала, что возвращение Дзюбы в родную команду будет «красивой историей».
Руководство красно-белых отказалось рассматривать этот вариант – в клубе посчитали, что форвард не подходит под стиль Хуана Карлоса Карседо. Кроме того, в «Спартаке» опасались, что присутствие Дзюбы окажет негативное влияние на коллектив.
В прошлом сезоне РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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