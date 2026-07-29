Дортмундская «Боруссия» проиграла японскому «Сересо»

Дортмундская «Боруссия» проиграла японскому клубу «Сересо» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались японский клуб «Сересо» из Токио и дортмундская «Боруссия» (Германия). Игра проходила на стадионе «Нагаи» в Осаке, Япония. Встреча завершилась победой азиатской команды со счётом 1:0.
Единственный гол был забит в начале матча. На восьмой минуте мяч в ворота немецкой команды отправил нападающий «Сересо» Соломон Сакурагава.
25 июля «Боруссия» проиграла «Фортуне» (Дюссельдорф) в товарищеском матче со счётом 1:2. 18 июля дортмундский клуб обыграл «Рот-Вайсс» из Оберхаузена (3:1) в рамках подготовки к новому сезону.
Вице-президент DFB Ватцке о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Многие в Европе считают это посягательством на футбол. Я разделяю эту точку зрения»
EFC о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Обеспокоены односторонними заявлениями о столь масштабной идее. Призываем к детальным консультациям по вопросам футбольной экосистемы»
«Инфантино продал душу в случае с фиаско с Балогуном, а теперь продает ЧМ. Отвратительно». Морган о президенте ФИФА