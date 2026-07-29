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Дортмундская «Боруссия» проиграла японскому клубу «Сересо» в товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались японский клуб «Сересо» из Токио и дортмундская «Боруссия» (Германия). Игра проходила на стадионе «Нагаи» в Осаке, Япония. Встреча завершилась победой азиатской команды со счётом 1:0.

Дортмундская «Боруссия» проиграла японскому «Сересо»
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Единственный гол был забит в начале матча. На восьмой минуте мяч в ворота немецкой команды отправил нападающий «Сересо» Соломон Сакурагава.

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25 июля «Боруссия» проиграла «Фортуне» (Дюссельдорф) в товарищеском матче со счётом 1:2. 18 июля дортмундский клуб обыграл «Рот-Вайсс» из Оберхаузена (3:1) в рамках подготовки к новому сезону.

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